Шевченко відреагував на перший успіх на чолі "Дженоа"

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко стримано порадів першій перемозі своїх підопічних, яку вони здобули в 1/16 Кубка Італії з футболу над скромною "Салернітаною", яка посідає останнє місце в Серії А. 45-річний український фахівець розуміє, що попереду у нього багато роботи, повідомляє Обозреватель.

Слова Шеви після виходу до 1/8 фіналу наводить журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.

"Перемога над "Салернітаною" стала полегшенням для всієї нашої команди. Ми грали вже краще і заслужили на цей успіх. Ще в першому таймі у нас було чимало можливостей забити, але нам чогось бракувало. Команді потрібно набагато більше працювати. У другому ж таймі ми трохи втомилися фізично, проте заміни дозволили пожвавити гру. Ми вже будуємо плани із новим спортивним директором клубу. Поки що ми зосередимося на наступних матчах зі складними суперниками – "Лаціо" та "Аталантою". А потім подумаємо про трансфери" , – розмірковує Андрій Миколайович.

Наступний матч підопічні українця зіграють у Римі проти "Лаціо" вже у п'ятницю, 17 грудня.