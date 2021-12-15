На світовому ринку квантових обчислень очікується стрімке зростання
Надпродуктивні комп'ютери можуть приносити власникам великий дохід. Згодом, такі рішення повністю замінять поточне покоління обчислювальних систем, прогнозує IDC, повідомляє Российская газета.
Світовий ринок квантових обчислень складе 8,6 млрд. доларів у 2027 році. За прогнозами експертів, у середньому ринок зростатиме на 50% за рік.
Аналітики пов'язують зростання ринку з тим, що розвиватиметься сегмент "обчислення як послуга", коли власники квантових комп'ютерів здаватимуть їх в оренду, як зараз це відбувається з ринком суперкомп'ютерів.
"Квантовий комп'ютер є обчислювальним пристроєм, який може працювати з величезною швидкістю і вирішувати ряд проблем, з якими не зможе впоратися навіть найпотужніший суперкомп'ютер. генною інженерією, шифруванням, штучним інтелектом та ін. Проте через наявність великої кількості накладних витрат сфери застосування квантових рішень обмежені, як і їхні мови програмування", - пояснює Антон Болдін із Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG).
Незважаючи на те, що створення повноцінного квантового комп'ютера питання швидше за завтрашній день, часткове використання цих алгоритмів можливе вже сьогодні.
"Так, наприклад, вже сьогодні компанії впроваджують квантові алгоритми для діагностики ракових захворювань на основі деякої варіації підходів машинного навчання. Вони використовуються для підвищення точності діагностики онкологічних захворювань за допомогою магнітно-резонансної томографії. А автомобільні компанії використовують "квантово-натхненну" технологію – хоча і не справжній квантовий комп'ютер - для тестування алгоритму маршрутизації руху", - робить висновок Денис Сереченко, директор з технологічної політики Microsoft.