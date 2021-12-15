Нафта подешевшала

Котирування нафти знижуються на торгах у середу на тлі невизначеності на ринку та побоювань, що пропозиція наступного року зростатиме сильніше за попит, повідомляє Интерфакс.

До 7:10 за Києвом лютневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,81 (1,1%), до $72,89 за барель. За вівторок Brent подешевшала на $0,69 (0,9%) – до $73,7 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,92 (1,3%), до $69,81 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $0,56 (0,8%), до $70,73 за барель.

14 грудня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило оцінку попиту на нафту на поточний та наступний рік на 100 тисяч барелів на добу, зауваживши, що поява нового штаму COVID-19 уповільнить, але не зупинить відновлення попиту на пальне.

Додатковий тиск на нафту чинила американська валюта, що залишається поблизу тижневого максимуму. Сильний долар знижує привабливість нафти як інструмента для інвестицій для власників інших валют.

"Вірогідність деякого прискорення темпів згортання стимулів з боку Федрезерва підвищилася, процентні ставки в США можуть зрости, що підтримує долар і негативно позначається на цінах на нафту", - сказав Джим Ріттербуш із Ritterbusch and Associates LLC.

Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API) у вівторок увечері повідомив, що запаси нафти в США за тиждень, що завершився 10 грудня, скоротилися на 815 тисяч барелів, кажуть джерела. На терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, запаси збільшилися майже на 2,3 млн барелів.

Офіційні дані про запаси будуть опубліковані в середу і опитані S&P Global Platts аналітики очікують, що звіт Міненерго США вкаже на зниження запасів нафти на 1,7 млн барелів.