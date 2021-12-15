Застосування прикордонниками зброї: набули чинності нові правила

В Україні 15 грудня набирає чинності вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу. Відповідні зміни є у законі "Про Державну прикордонну службу України", повідомляє Радіо Свобода.

"Законом врегульовується низка важливих аспектів, які допоможуть прикордонникам в тих випадках, коли слова не ефективні для припинення правопорушення чи реалізації інших законних повноважень, або доводиться стримувати збройну агресію.

Нововведення законодавчо регламентують застосування співробітниками Держприкордонслужби фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від кайданок до службових собак, від засобів обмеження рухомості до засобів акустичного, мікрохвильового впливу, радіоелектронної протидії тощо" , – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ кажуть, що новими змінами регламентується застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах та повітряних суднах прикордонної служби.

Зокрема, законодавчо регламентовано застосування зброї й під час відсічі і стримування збройної агресії проти України та в особливий період. Серед іншого визначені випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку і в напрямку території суміжної держави.

"Це зокрема такі випадки: відбиття збройного нападу, відсіч і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України", – пояснили у відомстві.

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