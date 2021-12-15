Показаний новий електричний кросовер Lexus

Lexus RZ 450e стане першим електромобілем бренду на самостійній платформі. Новинка конкуруватиме з Mercedes-Benz EQC та Tesla Model Y, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Новинка створена на платформі анонсованого раніше Toyota bZ4X. До цього новий візок автомобілі преміального суббренду не використали.

Судячи з компонування, представлений Lexus RZ 450e конструктивно має багато спільного з Toyota bZ4X і Subaru Solterra. Це другий електричний Lexus після компактного UX 300E, але на відміну від меншого кросовера, більший RZ створений на новій платформі та не пов'язаний ні з одним іншим Lexus. Автовиробник не розкрив технічних деталей новинки. Але раніше представлені електричні кросовери на платформі e-TNGA мають потужність 215 кінських сил.

Новий RZ 450e повинен бути дещо потужнішим. Імовірно, його силова установка зможе розвивати 300-350 к.с. Що стосується запасу ходу, то ймовірно в залежності від стилю водіння електромобіль зможе проїжджати 340-350 км на одній зарядці. Тягова акумуляторна батарея ємністю 72,8 кВт•г матиме 10-річну гарантію. За запевненням японського автовиробника через десятиліття вона повинна зберігати понад 90% ємності. Очікується, що новий Lexus RZ 450E дебютує в наступному році.