Японські вчені розробили вакцину для знищення клітин старіння

Японські вчені опублікували в журналі Nature Aging роботу, що описує вакцину для знищення так званих "клітин-зомбі", що ушкоджують сусідні клітини. Вважається, що ці клітини відповідальні за такі вікові захворювання, як, наприклад, жорсткість артерій та остеопороз, повідомляє Российская газета.

Ефективність вакцини була підтверджена на мишах. Як мета для лікування новою вакциною був визначений глікопротеїн B неметастатичної меланоми (GPNMB). Вчені створили пептидну вакцину з урахуванням амінокислоти. Вакцина сприяє створенню антитіл, що зрештою знищують старіючі клітини та очищають закорковані судини. Тривалість життя мишей збільшилася, рівень атеросклерозу зменшився, метаболізм покращився.

Дослідження показало, що вакцинація проти Gpnmb може бути потенційною стратегією для нових методів вікової терапії, особливо для лікування метаболічної дисфункції та атеросклерозу.