Вчені назвали частку безсимптомних носіїв COVID-19

Вчені Пекінського університету з'ясували, якою є частка безсимптомних носіїв вірусу серед людей з позитивним результатом ПЛР-тесту та підтвердженим діагнозом "коронавірус", повідомляє Газета.ru.

Результати дослідження опубліковані у журналі JAMA network.

Фахівці вивчили 95 наукових праць із даними понад 29 млн пацієнтів, які пройшли тестування, та з'ясували, що сукупний відсоток безсимптомних інфекцій становив 0,25% серед протестованого населення та 40,50% серед населення з підтвердженим COVID-19.

У роботі наголошується на тому, що безсимптомні носії є потенційними джерелами передачі коронавірусу. Вчені виявили, що частка таких серед мешканців будинків для людей похилого віку – 4,52%, авіапасажирів та пасажирів круїзних лайнерів – 2,02%, медпрацівників та пацієнтів – 0,4%, а також вагітних жінок – 2,34%.