Дружина Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП

Дружина популярного телеведучого Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП. В її автомобіль врізався водій на Porsche. Побачивши, що накоїв, чоловік намагався втекти, повідомляє 24 Канал.

Юла потрапила в ДТП в Києві, на проспекті Героїв Сталінграда. Вона їхала за кермом автомобіля чоловіка, а коли сталася ДТП, то взагалі просто стояла, чекала, щоб розвернутися.

Дружина Анатолія Анатоліча в ДТП

Ведучий в інстаграм-сторіз розповів, що ремонт у BMW буде дорогий: розбита фара, бампер, зачеплене крило.

"Лазерна фара дуже дорога, бампер точно потрібно заміняти. Машина була як нова, а тепер вже ні" , – поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч додав, що водій, який врізався в Юлю, вийшов з автомобіля, побачив і втік. Однак дружина запам'ятала номер авто, швидко зателефонувала у поліцію і через 20 хвилин його затримали. Чоловіка перевірили, чи не керував він автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Обстеження показало, що він був тверезим.