Законопроект про перехідний період не порушує Мінські домовленості - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Росія завжди коментує українське законодавство. За її словами, все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

Глава Мінреінтеграції не згодна з тим, що законопроект про перехідний період порушує Мінські домовленості.