Як виглядатиме майбутній автомобіль Apple
Apple ретельно охороняє інформацію про те, як розвивається її автомобільний проект. Використовуючи патенти, подані технологічним гігантом, лізингова компанія Vanarama представила своє бачення майбутнього Apple Car, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Зовні незграбний електромобіль виглядає компактним крос-хетчбеком. Відзначимо також вузьку світлодіодну оптику і, несподівано, справжню решітку радіатора – зовсім, як в автомобілях з ДВС. Можливо, вона потрібна для ефективного охолодження електричної силової установки. Біле матове забарвлення - "найпопулярніша колірна схема з моменту випуску iPhone 4 у 2010 році".
Для зручності посадки/висадки передні та задні двері відкриваються назустріч один одному, а дверні стійки взагалі відсутні.
У салоні найпомітнішою ідеєю Apple є патент EP2581248B1, в якому детально описана модернізація традиційної автомобільної приладової панелі. Положення органів управління можна повністю налаштувати в залежності від уподобань водія, з майже нескінченною кількістю комбінацій.
Пропонуються також безшовні дисплеї без будь-яких чітких країв - це цілком вписується в мінімалістичний підхід Apple до дизайну. Патент на "інтелектуальний автоматизований помічник" також натякає на оновлений персональний асистент Siri, який замість того, щоб реагувати тільки на прямі питання і команди, створить інтерактивне середовище спілкування, вносячи зміни в характер руху і видаючи рекомендації водієві. Бортова система автомобіля буде максимально синхронізована з гаджетами власника - смартфоном, розумним годинником і т. д.