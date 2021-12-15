Ціни на газ зростають в ЄС та Україні: причини та наслідки

Ціна газу на біржах Європи за добу підскочила більш ніж на 10% і перевищила позначку $1500 за тис. куб. м. Причинами стали заяви в Німеччині про "Північний потік-2" (газопровід найближчим часом не запрацює) за низьких запасів палива в підземних сховищах. В Україні газ для промисловості подорожчав до 36 грн./куб. Це не впливає на тарифи для населення, проте тисне на ціни, повідомляє Обозреватель.

Так, у ЄС газ з постачанням у січні торгувався вранці 15 грудня по $1514 за тис. кубометрів (127,6 євро/МВт*год). Увечері 14 грудня ціна була ще вищою і сягала $1525 за тис. кубометрів (128,68 євро/МВт*год). Про це свідчить індекс TTF на біржі ICE Futures.

Для порівняння: у листопаді газ продавався на TTF у середньому за $945, а на початку грудня – за $1153 за тис. куб. Середня ціна з початку 2021 становила $515.

Джерело: ICE Futures

Вартість газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) до 13 грудня (це останні дані) досягла 36 195 грн за тисячу кубів (з ПДВ), тобто майже 36,2 грн за куб. Середня ціна за передоплатою була ще вищою.

Ринкова вартість газу в Україні залежить від європейських котирувань. Тому найближчими днями вартість палива на УЕБ, ймовірно, підніметься ще вище.

Джерело: УЕБ

За ринковими цінами за газ в Україні сплачує промисловість та бізнес. Для населення тарифи на газ залишаються фіксованими на час опалювального сезону – на рівні близько 8 гривень за кубометр.

Але дорожнеча газу все одно б'є по кишенях пересічних громадян. Вже стрімко зростають ціни на продукти та інші товари – їхня собівартість підвищується через великі витрати виробників на паливо. Насамперед це стосується:

хлібобулочних виробів (газ необхідний сушіння зерна);

курятини та яєць (фермам потрібен обігрів);

тепличних овочів (газ використовується для підтримки температури у теплицях).

Чому газ знову подорожчав?

Вартість газу в ЄС не перевищувала позначки $1500 за тисячу кубометрів вже 2,5 місяця, з початку жовтня 2021 року. Тоді газ вийшов на ціновий рекорд $2000 за тисячу кубів.

Грудневе зростання аналітики пояснили трьома основними причинами:

"Північний потік-2"

Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок запевнила, що не дозволить ввести газопровід до експлуатації, доки він не буде сертифікований. Це означає, що до весни (а то й до початку літа) "труба" не запрацює.

Такий прогноз фактично розбиває надії тих, хто розраховував на збільшення постачання газу з Росії до ЄС цієї зими. Адже в Кремлі неодноразово натякали, що не нарощуватимуть експорт, доки не буде запущено "Північний потік-2".

Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" (ВДТСУ) Сергій Макогон, РФ спеціально "сушить" Європу, щоб добитися якнайшвидшого запуску нового газопроводу.

"На профільних конференціях у Європі навіть з'явився новий термін ресурсу від "Газпрому": non-reliable gas (ненадійний газ – ред.)", – заявляв Макогон.

Низькі запаси

Сховища в ЄС заповнені на 62,41%. Це на 16,8% менше від середнього показника на середину грудня за останні 5 років. Водночас у Росії зафіксовано історичний максимум заповнення газосховищ.

Ризик нестачі електрики

З 12 грудня ЄС стало серйозно знижуватися виробництво струму з відновлюваних джерел. Особливо це стосується вітрової генерації. Внесок вітроелектростанцій упав до 10% при звичайному для такої пори року рівні 15%.

Якщо це призведе до нестачі електроенергії, європейцям доведеться спалювати більше газу. Відповідно, така ситуація штовхає ціни на пальне догори.