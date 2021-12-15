Місячний календар стрижок на січень 2022 допоможе запланувати похід у перукарню в найбільш сприятливу дату. На думку астрологів, фази Місяця можуть впливати на здоров'я та швидкість зростання волосся, повідомляє Обозреватель.

Крім того, вважається, що стрижка у відповідний місячний день допомагає позбутися негативної енергії та залучити удачу. Коли зміна зачіски та фарбування будуть вдалі, а коли від відвідування салону краси бажано утриматися, читайте далі у матеріалі.

Місячний календар стрижок на січень 2022 року допоможе запланувати похід у перукарню у сприятливу дату. Джерело: Pixabay

Сприятливі дні для стрижки у січні 2022 року

Сприятливі для стрижки дати 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 та 28 січня.

Несприятливі дні для стрижки у січні 2022 року

Категорично не рекомендується стригти волосся 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 та 31 січня.

Сприятливі дні для фарбування у січні 2022 року

Сприятливі для фарбування волосся, згідно з місячним календарем, 11, 12, 14, 15, 24, 25 та 28 січня.

Забарвлення волосся сприятливе 11, 12, 14, 15, 24, 25 та 28 січня. Джерело: Pixabay

Несприятливі дні для фарбування у січні 2022 року

Не варто фарбувати волосся 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30 та 31 січня, ці дні вкрай невдалі для зміни кольору.

При цьому в січні є дати, коли фарбування "дозволяється" за певних умов. Так, 1 січня можна фарбуватися блондинкам, 15-го – у золоті або мідні відтінки, 19-го – у темний колір та натуральними фарбами, 20-го – тільки натуральними фарбами, 26-го можна використовувати відтінкові шампуні та гелі для волосся, 29 січня можна фарбуватися лише у свій натуральний колір.