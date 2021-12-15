Місячний календар стрижок на січень 2022 року
Місячний календар стрижок на січень 2022 допоможе запланувати похід у перукарню в найбільш сприятливу дату. На думку астрологів, фази Місяця можуть впливати на здоров'я та швидкість зростання волосся, повідомляє Обозреватель.
Крім того, вважається, що стрижка у відповідний місячний день допомагає позбутися негативної енергії та залучити удачу. Коли зміна зачіски та фарбування будуть вдалі, а коли від відвідування салону краси бажано утриматися, читайте далі у матеріалі.
Сприятливі дні для стрижки у січні 2022 року
Сприятливі для стрижки дати 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 та 28 січня.
Несприятливі дні для стрижки у січні 2022 року
Категорично не рекомендується стригти волосся 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 та 31 січня.
Сприятливі дні для фарбування у січні 2022 року
Сприятливі для фарбування волосся, згідно з місячним календарем, 11, 12, 14, 15, 24, 25 та 28 січня.
Несприятливі дні для фарбування у січні 2022 року
Не варто фарбувати волосся 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30 та 31 січня, ці дні вкрай невдалі для зміни кольору.
При цьому в січні є дати, коли фарбування "дозволяється" за певних умов. Так, 1 січня можна фарбуватися блондинкам, 15-го – у золоті або мідні відтінки, 19-го – у темний колір та натуральними фарбами, 20-го – тільки натуральними фарбами, 26-го можна використовувати відтінкові шампуні та гелі для волосся, 29 січня можна фарбуватися лише у свій натуральний колір.