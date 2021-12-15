"Цільова аудиторія" поки що ігнорує податкову амністію

Основний масив платників, яких планувалося залучити по $40 000-50 000, можливістю амністії капіталів ще не скористався, повідомляє Ліга.Фінанси.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Динаміку ми бачимо дуже позитивну. У нас йдуть досить великі суми. Але ось той основний масив по $40 000-50 000 з платника, на який ми розраховуємо, що справді становить основну масу, не пішов досі. І це нас, звичайно, турбує", – сказав Гетманцев.

За його даними, у рамках податкової амністії задекларовано близько 300 млн грн.