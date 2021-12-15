У Європі виступили на підтримку Денісової

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (ENNHRI) виступає на підтримку українського національного інституту прав людини. Вони стурбовані намірами української влади звільнити омбудсмена.﻿ Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Сьогодні.

У грудні Регламентний комітет ВР схвалив проєкт постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії з перевірки можливих фактів порушення присяги омбудсменом. Це питання планується розглянути 18 січня.

У разі схвалення постанови, це може формально розпочати процедуру можливого звільнення уповноваженого (омбудсмена Денісової).

В ENNHRI стурбовані низкою нападів з боку урядовців та парламентаріїв на адресу Денісової. У зв'язку з цим організація надіслала листи президенту України, главі та іншим членам парламенту із закликом до всіх національних інституцій повною мірою поважати світові та регіональні стандарти.

Європейці зазначають, що відповідно до Паризьких принципів та Загальних спостережень Підкомітету з питань акредитації (SCA), омбудсмен повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без страху та неналежного втручання з боку держави та інших суб'єктів. Має бути забезпечений стабільний мандат для створення сприятливих та незалежних умов роботи.