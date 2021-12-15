У КСУ грають із вогнем, захищаючи Тупіцького після санкцій США - нардеп

На сайті Конституційного суду з'явилося повідомлення про підтримку Венеціанською комісією рішення щодо відстрочення приведення до присяги призначених президентом нових суддів КСУ. Характер цієї заяви та акценти при її поширенні свідчать, що Венеціанську комісію намагаються використати на користь колишнього голови КС Олександра Тупицького, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Друзі Тупицького всередині Конституційного суду повинні припинити будь-які маніпуляції. Якщо вже з'явилося навіть рішення Сполучених Штатів щодо санкцій щодо цього пана, то це однозначний сигнал, що будь-які спроби ламати реформи в Україні матимуть жорстку відповідь" , - заявила вона.

Також, на її думку, призначення суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.