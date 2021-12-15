Ціна газу в Європі продовжує зростати

Спотова ціна газу в Європі з відкриттям торгів у середу продовжила зростання на тлі слабкого вкладу альтернативних джерел енергії, збільшення цін на конкуруючих ринках та суворішого, ніж раніше очікувалося, прогнозу погоди в регіоні, повідомляє Интерфакс.

У середу вранці ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 132,995 євро за МВт.год, тобто $1550 за тисячу кубометрів. У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1182 за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту сягнуло $518.

У Європі сильно знизилося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі склав лише 10,1%, у вівторок ще менше – лише 9,9% (при середньому значенні 15,6% на тижні з 6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Оновлений прогноз погоди обіцяє на початку наступного тижня зниження температури та її нижчі значення, ніж очікувалося раніше. У середньому температура повітря у Європі у грудні 2021 року складається на рівні на 1,5-2 градуси нижче, ніж роком раніше (тоді показник був на рівні середніх значень за останні 10 років).

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 61,9% від їх максимальної місткості (дані на ранок понеділка) – це на 16,8 процентних пункти нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

На європейське ралі не могли не відповісти азіатські газові індекси - минулої ночі продовжив зростання азіатський ЗПГ-індекс Platts JKM: лютневий контракт додав одразу $42 і перевищив $1500 за тисячу кубів.