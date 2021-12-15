Федоров підрахував, скільки українців готові встановити "Дію"

Застосунок "Дія" готові встановити приблизно 25-27 млн українців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скільки українців готові встановити собі "Дію"? Приблизно 25-27 млн. Зараз аудиторія застосунку — 11,8 млн користувачів. Ми бачимо тенденцію: до 50-70 тисяч нових унікальних щодня. Я думаю, що зі стартом програми виплати 1 000 грн "єПідтримка" розпочнеться чергове зростання кількості користувачів" , — написав він у Facebook.

Розмірковуючи, чи можна зламати "Дію", міністр зазначив, що в Україні кілька разів створювали фейкову копію застосунку, "але справжнім зламом назвати це не можна".

"У нас багато реєстрів, і всі вони децентралізовані. Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку "Дії" дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації" , — сказав Федоров.

Він додав, що Мінцифри намагається запускати кожен сервіс так, щоб за найгіршого сценарію з персональними даними і доступом нічого не можна було зробити.