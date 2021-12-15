Сьогодні у будівлі парламенту запускають оновлений канал "Рада". Очікується, що після значних інвестицій цей мовник має стати рупором Зеленського.

Про це повідомляє канал "Політика країни".

Також підтвердилася інформація про склад ведучих (серед осіб каналу джерелами був названий блогер Сергій Іванов, який працює на Офіс президента, а денні та ранкові ток-шоу будуть вести колишні ведучі телеканалу ZIK Назар Довгий та Артем Бібік).

Фото: t.me/stranaua

Сьогодні журналісти сфотографували ексведучого каналу ZIK Артема Бібіка у студії.

Також підтвердилася інформація про спецкостюми, які видали ведучим. На піджаках співробітників каналу шеврон у вигляді тризубця, а під ним написано "Рада".