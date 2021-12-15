В Україні з'являться нові екзаменаційні квитки з ПДР

В Україні скоро з'явиться нова редакція екзаменаційних квитків з правил дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України, повідомляє Today.ua.

У відомстві вже ведеться робота над новою редакцією екзаменаційних квитків з ПДР. Щоправда, коли саме вона з'явиться – не повідомляється.

Крім того, також розробляється нове положення щодо екзаменаторів та типовий регламент послуги з перевірки навичок керування у водія. Буде змінено процедуру складання іспитів водіями.

"Ми за якість та прозорість у наданні послуг, а також постійно працюємо над удосконаленням законодавства у сфері допущення громадян до керування транспортними засобами... Наша головна мета – забезпечити доступ до керування транспортним засобом професійно підготовленого водія", - йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС України.

Інтерес багатьох водіїв може викликати нове положення щодо екзаменаторів. На жаль, поки що немає подробиць цього нововведення. Деякі водії вважають, що через всі ці нововведення збільшиться вартість послуг так званих "решал".

Можливо, нововведення таки зможуть хоча б частково подолати корупцію.