Каліфорнійський стартап H2 Clipper опублікував проект водневих дирижаблів. Як повідомляють автори проекту, це стане зеленою альтернативою шкідливих для екології вантажоперевезень, повідомляє Хайтек.

Стартап H2 Clipper показав проект водневих дирижаблів. Автори стверджують, що такий вид транспорту забезпечить бюджетні та екологічні міжконтинентальні Вантажні перевезення. Дирижаблі на водневому паливі можуть нести в 8-10 разів більше вантажу, ніж звичайний літак. Максимальна дальність польоту - понад 9 700 км.

Дирижаблі на водневому паливі можуть нести в 8-10 разів більше вантажу, ніж звичайний літак. Фото: H2 Clipper

Як запевняють представники компанії, H2 Clipper буде нести 150 000 кг вантажу. Дирижабль не буде летіти також швидко, як літак - його швидкість складе 282 км/ч.але H2 Clipper буде пересуватися в 7-10 разів швидше вантажних кораблів. Крім того, водневий дирижабль — це транспорт з нульовим викидом вуглецю, а вартість таких перевезень буде в 4 рази дешевше, ніж на вантажному літаку.

Згідно з проектом, рухова установка H2 Clipper буде повністю електричним і працювати на рідкому водні. Фото: H2 Clipper

Згідно з проектом, рухова установка H2 Clipper буде повністю електричною і працювати на рідкому водні. За певних умов дирижабль зможе доставляти товари прямо з заводу в розподільний центр, без використання додаткового наземного транспорту. Все завдяки можливості вертикального зльоту і посадки. Дирижабль літатиме на висоті 3 000 м.