Audi е-tron отримає свіжу зовнішність та збільшений запас ходу

На дорогах Швеції помітили прототип електричного кросовера Audi e-tron. Автомобіль отримає видозмінений дизайн, а також покращені технічні характеристики, повідомляє Обозреватель.

Компанія Audi наступного року представить оновлений кросовер Audi e-tron. Крім планового рестайлінгу автомобіль відрізнятиметься збільшеним запасом ходу.

Компанія Audi наступного року представить оновлений кросовер Audi e-tron. Джерело: Carscoops.com

Наразі прототипи проходять суворі випробування на зимових дорогах Швеції. Зовнішні зміни зачеплять дизайн моделі. Зокрема, автомобіль отримає нову світлотехніку, видозмінене облицювання радіатора та інші бампери. У салоні очікуються нові кольори та матеріали обробки, а також розширений пакет опцій. Зокрема, зміниться функціонал інфо-розважальної системи, розшириться список електронних помічників водія (ADAS), які пропонуються у стандартній комплектації.

Але найголовніші зміни приховані від сторонніх очей. Йдеться про тягову батарею нового покоління, яка дозволить збільшити дальність ходу до 600 км, що суттєво перевищує показники актуальної моделі (441 км). Крім того, автомобіль отримає більш ефективний електромотор та покращену систему рекуперації енергії гальмування.