Лікар назвав фактори ризику захворювань крові

Залізодефіцитною анемією, включаючи латентну форму, страждають до 60 відсотків жінок дітородного віку. Високий ризик розвитку цього захворювання у пацієнтів з хронічною крововтратою – гемороїдальними, носовими та шлунково-кишковими кровотечами, повідомляє Российская газета.

Про це заявила гематолог Галина Кучма. Вона назвала основні чинники ризику захворювань крові.

Якщо у пацієнта проведена резекція шлунка з приводу виразки або пухлини і з якоїсь причини не було призначено вітаміну В12, то йому загрожує розвиток В12-дефіцитної анемії. Коли людина безконтрольно приймає анальгінсодержащіе препарати, підвищується ризик лейкопенії та тромбоцитопенії. А у ВІЛ-інфікованих висока небезпека СНІД-асоційованих лімфопроліферативних захворювань.

Ризик тромбозів різко підвищують такі фактори, як ожиріння, куріння, малорухливий спосіб життя, прийом оральних контрацептивів, похилого віку, а також супутні патології у вигляді цукрового діабету, гіпертонії, онкологічних та бронхолегеневих захворювань.

Для формування тромбів потрібне поєднання трьох факторів, - пояснила Галина Кучма. - Перший – це пошкодження внутрішньої поверхні судин (виникає після травматичних, пухлинних чи запальних захворювань). Другий - уповільнення струму крові (відбувається при серцевій недостатності, тривалому постільному режимі та варикозній хворобі). І третій – підвищене згортання крові (зазначається при травмах, запальних процесах, оперативних втручаннях та зневодненні організму). Іноді достатньо однієї причини. За наявності всіх трьох тромбоутворення неминуче.

Що стосується злоякісних захворювань крові – лейкози, лімфоми, – то їх ризик підвищується з віком. Головна небезпека у тому, що перші симптоми не викликають тривоги в людини. Це може бути невелика втома, підвищена стомлюваність, сонливість, пітливість ночами та підвищення температури ввечері.

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