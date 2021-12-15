В'їзд до Польщі: вакцинованим українцям додали одну вимогу
Відсьогодні громадянам України, зокрема вакцинованим від COVID-19, потрібно буде також здати тест на коронавірус для в'їзду до Польщі, повідомляє Слово і діло.
"З 15 грудня 2021 року кожна людина перед прильотом до Польщі з-за меж Шенгенської зони (у тому числі з України) має здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані люди також підлягають обов'язку складання тесту", - йдеться у повідомленні на сайті.
Незалежно від того, яким транспортним засобом прибувають мандрівники (колективним, індивідуальним або пішки), з 1 грудня підлягають 14-денному карантину, якщо не відповідають одній з наступних умов:
- пройшли повний курс вакцинації, і пройшло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (вважаючи від дня, наступного за днем щеплення);
- є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19;
- були заражені вірусом SARS-CoV-2 (видужали) не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі.