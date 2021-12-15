В'їзд до Польщі: вакцинованим українцям додали одну вимогу

Відсьогодні громадянам України, зокрема вакцинованим від COVID-19, потрібно буде також здати тест на коронавірус для в'їзду до Польщі, повідомляє Слово і діло.

"З 15 грудня 2021 року кожна людина перед прильотом до Польщі з-за меж Шенгенської зони (у тому числі з України) має здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані люди також підлягають обов'язку складання тесту" , - йдеться у повідомленні на сайті.

Незалежно від того, яким транспортним засобом прибувають мандрівники (колективним, індивідуальним або пішки), з 1 грудня підлягають 14-денному карантину, якщо не відповідають одній з наступних умов: