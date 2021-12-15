Росія у разі вторгнення в Україну дійде до Дніпра за 3 дні - The National Interest

У США заявили, що російські війська під час вторгнення в Україну вийдуть до Дніпра протягом 3-4 днів. Таку думку висловили колишній радник міністра оборони в адміністрації експрезидента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор та колишній директор відділу аналізу Росії у ЦРУ Джордж Бібі у статті для журналу The National Interest﻿.

Американські експерти вважають, що Росія більш пристосована до війни й має більший досвід у цій справі, ніж США. За їхнім твердженням, якщо Росія почне бійку, то швидше за все вийде з неї переможцем.

"Російські сухопутні війська досягнуть своїх оперативних цілей уздовж річки Дніпро всього за 72-96 годин. <...> Здатність Києва протистояти такій кампанії дуже сумнівна", - пишуть Дуглас Макгрегор та Джордж Бібі.

На думку військових експертів, Росія розгорне свої сухопутні війська чисельністю до 200 тис. осіб на ділянці 600 миль (близько 1 тис. км. — ред.) по дузі з півночі на південь і для свого захисту використовуватиме системи БМ-30 "Смерч" та "Іскандер", а українське небо заполонять російські безпілотники та пілотовані літаки з новітніми боєприпасами. Захищатимуть російські формування ЗРК С-400 і С-500 і будь-яку українську або натовську пілотовану або безпілотну техніку буде виявлено і знищено, вважають експерти.

Також Макгрегор і Бібі наголошують на тому, що "бійка" проходитиме на географічному порозі Росії й обидві сторони — українська та російська — будуть добре знайомі з місцевістю, на якій їм "доведеться битися". При цьому, США не планують прямого втручання у разі російсько-українського конфлікту. Експерти вказали, що США не зможуть протистояти РФ у повітрі та "мало що можуть на полі бою, маючи в Європі три бойові бригади, дві з яких озброєні застарілою технікою" .

З іншого боку, експерти наголошують, що Путін чудово розуміє — такі події призведуть до остаточного розриву відносин із Заходом і зроблять Росію "залежним молодшим партнером Китаю" .

"Більш того, він (Путін – ред.), ймовірно, розуміє, що російським військам, швидше за все, доведеться зіткнутися з партизанським опором на окупованій українській території, і що частини західної України можуть стати базою для сил США та НАТО у довгостроковій перспективі" , - пишуть Макгрегор та Бібі.