Зеленський обговорив Донбас із прем'єром Італії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.
Розмову з головою італійського уряду президент назвав
"плідною" .
"Обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України. Обговорили подальші кроки щодо її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі", – написав Зеленський.
Також він додав, що вдячний Італії за
"тверду підтримку" суверенітету та територіальній цілісності України.