Зеленський обговорив Донбас із прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.

Розмову з головою італійського уряду президент назвав "плідною" .

Провівши плідну розмову з #MarioDraghi . Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячна за тверду підтримку ???????? суверенітету й територіальної цілісності ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

"Обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України. Обговорили подальші кроки щодо її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі", – написав Зеленський.