Зеленський обговорив Донбас із прем'єром Італії

Зеленський обговорив Донбас із прем'єром Італії
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.

Розмову з головою італійського уряду президент назвав "плідною" .

"Обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України. Обговорили подальші кроки щодо її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі", – написав Зеленський.

Також він додав, що вдячний Італії за "тверду підтримку" суверенітету та територіальній цілісності України.

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