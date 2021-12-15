У Мережі з'явилося перше звернення Марини Хлєбнікової після пожежі

Російська артистка поступово одужує, нещодавно її перевели з реанімації до звичайної палати, повідомляє Сьогодні.

Після висловлювань подруги співачки про те, що Марина важко говорить і зараз перебуває в знесиленому стані, на її сторінці з'явилося невелике голосове звернення.