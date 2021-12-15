У Мережі з'явилося перше звернення Марини Хлєбнікової після пожежі
Російська артистка поступово одужує, нещодавно її перевели з реанімації до звичайної палати, повідомляє Сьогодні.
Після висловлювань подруги співачки про те, що Марина важко говорить і зараз перебуває в знесиленому стані, на її сторінці з'явилося невелике голосове звернення.
Як добре, що ви мені пишете, це мене дуже підтримує. Настрій у мене позитивний. Намагаюся йти на поправку, лікарі допомагають, персонал чудовий. Все зі мною буде добре, – сказала Хлєбнікова.