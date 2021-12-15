Путін та Сі Цзіньпін проводять відеопереговори

Президент Росії Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін проводять у середу, 15 грудня, відеопереговори, повідомляє ТАСС.

На початку розмови Путін оцінив відносини РФ та Китаю.

"Радий можливості вийти з вами на прямий відеозв'язок. Це дозволяє ґрунтовно обговорити розвиток російсько-китайських відносин, всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Вважаю ці відносини справжнім зразком міждержавної співпраці у XXI столітті" , - сказав він.

Російський президент зазначив, що країни прагнуть перетворити спільний кордон на пояс миру та добросусідства.

"Між нашими країнами сформовано нову модель співпраці, яка базується у тому числі на таких засадах, як невтручання у внутрішні справи та повагу інтересів один одного, рішучість перетворити спільний кордон на пояс вічного миру та добросусідства" , - сказав він.

Також Путін висловив надію на особисту зустріч із Сі Цзіньпіном у лютому в Пекіні.

"Ми з вами проведемо переговори, а потім візьмемо участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор" , - сказав він. ﻿

Своєю чергою, Сі Цзіньпін заявив, що чекає на особисту зустріч під час Олімпійських ігор.

"Зазначу, що ми незмінно підтримуємо один одного з питань міжнародного спортивного співробітництва, у тому числі у неприйнятті будь-яких спроб політизації спорту та олімпійського руху" , - сказав він.

Крім того, Путін наголосив на продуктивній співпраці країн під час пандемії.

"Китай стає міжнародним центром з виробництва російських вакцин Супутник V та Супутник Лайт. Підписано контракти на випуск понад 150 млн доз вакцини з шістьма китайськими виробниками" , - зазначив він.

Очікується, що під час переговорів лідери країн обговорять, зокрема, НАТО та напружену ситуацію у Європі. Крім того, Путін та Сі Цзіньпін обговорять двосторонні відносини та регіональні проблеми.