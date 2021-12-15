"Сови" та "жайворонки" повинні працювати в різний час доби

Представники науки з'ясували, кому шкідливо працювати ночами з огляду на те, що у людей буває різний хронотип. Таке дослідження корисне, оскільки багато людей мають ненормований робочий графік. Часто буває так, що трудова діяльність здійснюється за невідповідним графіком. В результаті знижується продуктивність та результат роботи, повідомляє Menslife.

Вчені із США запросили 26 бажаючих взяти участь в експерименті. У добровольців був різний хронотип. Всі вони пройшли тестування для визначення їх оптимального періоду неспання. У такий спосіб вдалося з'ясувати, хто з них «сова», а хто – «жайворонок». З урахуванням таких показників учасників поділили на 2 групи та запропонували їм виділити на сон час з 8 ранку до 2 години ночі. Крім того, увечері їм потрібно було виконати певні завдання.

У результаті з'ясувалося, що «сови» та «жайворонки» по-різному впоралися із завданнями. «Сови» показали високі результати роботи та хорошу концентрацію уваги ввечері, а «жайворонки» хоч і робили роботу швидко, але з вагомими помилками. Їм слід працювати зранку. Тому при виборі робочого графіка необхідно враховувати особливості власних біоритмів.