ЗСУ провели протитанкові навчання біля Криму

У Херсонській області продовжуються навчання протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у повідомленні Командування об'єднаних сил ЗС України.

Декілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання у тісній взаємодії один з одним. За легендою навчань, військові мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли певні позиції, розгорнули артустановки та розпочали встановлення мінних загороджень" , - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача Об'єднаних сил, ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. І в бойових умовах вони діятимуть також ефективно та прикриватимуть небезпечні напрямки від реального супротивника.