Де зустріти Новий рік у Європі: топ найкращих місць
Особливе свято Новий рік багато хто хоче провести незвичайно, отримати нові враження та запам'ятати новорічну ніч на все життя. Якщо у планах немає сімейної вечері, то можна вирушити до Європи. Наприклад у Лісабон, Лондон чи на Ібіцу, повідомляє Обозреватель.
Зазначимо, що без візи поїхати в жодну до європейської країни неможливо, тому варто подбати про це заздалегідь.
Острів Мадейра, Португалія
Варіант підійде тим, хто хоче зустріти Новий рік на теплому пляжі з гарним краєвидом. Острів вже 5 років приймає гостей на новорічні свята. Вечір 31 грудня у затоці Фуншала традиційно запускають один із найбільших феєрверків у Європі під кутом 360 градусів. Відпочинок на Мадейрі підійде як активним мандрівникам, так і лінивішим: можна забиратися на вершини гір або просто валятися на пляжі цілий день.
Марбелья, Іспанія
Місто в сонячній Іспанії на Новий рік перетворюється на суцільні веселощі, походи по бутіках, відвідування ресторанів та багато іншого. Багато кінозірок, а також члени королівських сімей зробили місто своїм ідеальним місцем для відпустки. Адже немає нічого приємнішого, ніж прокинутися в новорічний сонячний день біля моря, лежачи на шезлонгу, і насолоджуватися масажем після вечірки.
Лондон, Англія
Це по-справжньому чарівне місто на Різдво та Новий рік. Зустріти наступний рік у підніжжя Біг-Бена під феєрверком здається ідеальним варіантом. А найкрасивіші вечірки проводять просто неба, щоб милуватися феєрверками і захоплюючим видом Лондона.
Лісабон, Португалія
Одна з найкрасивіших столиць Європи, до якої їдуть на Новий рік, щоб погрітися під сонцем та відчути колорит португальців.
Прага, Чехія
Це місто зустрічається зимові свята численними гуляннями, концертами на відкритому повітрі, феєрверками та безліччю приватних вечірок у ресторанах, нічних клубах та барах столиці. Але, нарівні з цим, Прага вважається романтичним містом, куди можна вирушити парою зустрічати Новий рік.
Ібіца, Іспанія
Один з найкращих виборів для Нового року – Ібіца, яка відома своїми яскравими вечорами, що збирають найкращих ді-джеїв, танцюристів та найбільші шоу в Європі. Крім танців та пісень, Ібіца підходить для ледарювання, пляжів, занять спортом на відкритому повітрі, морських розваг та інше.
Азерський острів Сан-Мігел, Португалія
Цей варіант підійде тим, хто втомився від метро, автобусів, роботи, закритих офісів, торгових центрів та потребує широких просторів та природи.
Едінбург, Шотландія
Популярне серед мандрівників місто, яке є чи не обов'язковим місцем для відвідування під час курортного сезону. В Единбурзі проводять різдвяні ярмарки, які входять до числа найкращих Сполученого Королівства.
Дубровник, Хорватія
Варіант підійде багатьом, але особливо любителям "Ігри престолів", оскільки місто виглядає як середньовічне. Сюди регулярно приїжджають Білл та Гілларі Клінтон.
Брюссель, Бельгія
Брюссель славиться гучними вечірками, найкращим пивом у Європі та широким вибором страв. Місто обіцяє мандрівникам, що вони будуть розпещені на Новий рік: приватні вечірки у нічних клубах столиці, ресторани та бари, в яких бельгійці варять смачне крафтове пиво.
Стокгольм, Швеція
Зазначається, що якщо мандрівники вважають за краще починати Новий рік з правильної дороги і прокидатися з посмішкою, а не з похмілля, напередодні Нового року у Стокгольмі – гарний вибір. Звичайно, можна провести вечірку в багатьох барах, ресторанах та нічних клубах, але, на думку видання, краще насолодитися багатьма заходами та турами у Стокгольмі без алкоголю.
Тенеріфе (Канарські острови), Іспанія
Новий рік можна зустріти під спекотним сонцем на Канарських островах. Тут постійно відбуваються вечірки, але є пляжі, для тих, хто хоче тиші та спокою. Тенеріфе вважається чудовим місцем, після гучного заходу, коли хочеться лежати під сонцем і байдикувати.
Гданськ, Польща
Це місто вважається одним з найкращих не лише на Новий рік, а й цілий рік. Історичний Гданськ з неймовірною архітектурою, це також майже морський курорт. Можна сісти на поїзд, який за лічені хвилини може відвезти до моря у Сопоті.
Матері, Італія
Матера – культурна столиця Європи, яка є однією з найстаріших і найкрасивіших у світі. Найкрасивіший об'єкт ЮНЕСКО у Європі. На Новий рік у місті представлені концерти, меси, великі ринки, різдвяні ярмарки, гастрономія та культура.
Рованіємі, Фінляндія
Одне з найчарівніших міст Європи – Рованіємі, оскільки тут знаходиться головний офіс Санти, його фабрики подарунків, олені та все, що стосується чарівництва Різдва. Саме тому багато хто рветься щороку відпочивати у цьому місті. Тут можна покататися на оленях та санях, зупиниться в ефемерному чарівному крижаному готелі.