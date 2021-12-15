Де зустріти Новий рік у Європі: топ найкращих місць

Особливе свято Новий рік багато хто хоче провести незвичайно, отримати нові враження та запам'ятати новорічну ніч на все життя. Якщо у планах немає сімейної вечері, то можна вирушити до Європи. Наприклад у Лісабон, Лондон чи на Ібіцу, повідомляє Обозреватель.

Зазначимо, що без візи поїхати в жодну до європейської країни неможливо, тому варто подбати про це заздалегідь.

Острів Мадейра, Португалія

Варіант підійде тим, хто хоче зустріти Новий рік на теплому пляжі з гарним краєвидом. Острів вже 5 років приймає гостей на новорічні свята. Вечір 31 грудня у затоці Фуншала традиційно запускають один із найбільших феєрверків у Європі під кутом 360 градусів. Відпочинок на Мадейрі підійде як активним мандрівникам, так і лінивішим: можна забиратися на вершини гір або просто валятися на пляжі цілий день.

Острів Мадейра, Португалія. Джерело: Pexels

Марбелья, Іспанія

Місто в сонячній Іспанії на Новий рік перетворюється на суцільні веселощі, походи по бутіках, відвідування ресторанів та багато іншого. Багато кінозірок, а також члени королівських сімей зробили місто своїм ідеальним місцем для відпустки. Адже немає нічого приємнішого, ніж прокинутися в новорічний сонячний день біля моря, лежачи на шезлонгу, і насолоджуватися масажем після вечірки.

Марбелья, Іспанія. Джерело: Фотограф Павло Казмерчак

Лондон, Англія

Це по-справжньому чарівне місто на Різдво та Новий рік. Зустріти наступний рік у підніжжя Біг-Бена під феєрверком здається ідеальним варіантом. А найкрасивіші вечірки проводять просто неба, щоб милуватися феєрверками і захоплюючим видом Лондона.

Лондон, Англія. Джерело: Фотограф Стюарт Марсден

Лісабон, Португалія

Одна з найкрасивіших столиць Європи, до якої їдуть на Новий рік, щоб погрітися під сонцем та відчути колорит португальців.

Лісабон, Португалія. Джерело: Фотограф Селіга

Прага, Чехія

Це місто зустрічається зимові свята численними гуляннями, концертами на відкритому повітрі, феєрверками та безліччю приватних вечірок у ресторанах, нічних клубах та барах столиці. Але, нарівні з цим, Прага вважається романтичним містом, куди можна вирушити парою зустрічати Новий рік.

Прага, Чехія. Джерело: Pexels

Ібіца, Іспанія

Один з найкращих виборів для Нового року – Ібіца, яка відома своїми яскравими вечорами, що збирають найкращих ді-джеїв, танцюристів та найбільші шоу в Європі. Крім танців та пісень, Ібіца підходить для ледарювання, пляжів, занять спортом на відкритому повітрі, морських розваг та інше.

Ібіца, Іспанія. Джерело: Фотограф Олексій Тихонов

Азерський острів Сан-Мігел, Португалія

Цей варіант підійде тим, хто втомився від метро, автобусів, роботи, закритих офісів, торгових центрів та потребує широких просторів та природи.

Азерський острів Сан-Мігел, Португалія. Джерело: Фотограф Ян Янка

Едінбург, Шотландія

Популярне серед мандрівників місто, яке є чи не обов'язковим місцем для відвідування під час курортного сезону. В Единбурзі проводять різдвяні ярмарки, які входять до числа найкращих Сполученого Королівства.

Едінбург, Шотландія. Джерело: Фотограф Дієго Маріоттіні

Дубровник, Хорватія

Варіант підійде багатьом, але особливо любителям "Ігри престолів", оскільки місто виглядає як середньовічне. Сюди регулярно приїжджають Білл та Гілларі Клінтон.

Дубровник, Хорватія. Джерело: Фотограф Ігор-Пастернак

Брюссель, Бельгія

Брюссель славиться гучними вечірками, найкращим пивом у Європі та широким вибором страв. Місто обіцяє мандрівникам, що вони будуть розпещені на Новий рік: приватні вечірки у нічних клубах столиці, ресторани та бари, в яких бельгійці варять смачне крафтове пиво.

Брюссель, Бельгія. Джерело: Pexels

Стокгольм, Швеція

Зазначається, що якщо мандрівники вважають за краще починати Новий рік з правильної дороги і прокидатися з посмішкою, а не з похмілля, напередодні Нового року у Стокгольмі – гарний вибір. Звичайно, можна провести вечірку в багатьох барах, ресторанах та нічних клубах, але, на думку видання, краще насолодитися багатьма заходами та турами у Стокгольмі без алкоголю.

Стокгольм, Швеція. Джерело: Фотограф Алекс Марк

Тенеріфе (Канарські острови), Іспанія

Новий рік можна зустріти під спекотним сонцем на Канарських островах. Тут постійно відбуваються вечірки, але є пляжі, для тих, хто хоче тиші та спокою. Тенеріфе вважається чудовим місцем, після гучного заходу, коли хочеться лежати під сонцем і байдикувати.

Тенеріфе (Канарські острови), Іспанія. Джерело: Фотограф Давид Іонут

Гданськ, Польща

Це місто вважається одним з найкращих не лише на Новий рік, а й цілий рік. Історичний Гданськ з неймовірною архітектурою, це також майже морський курорт. Можна сісти на поїзд, який за лічені хвилини може відвезти до моря у Сопоті.

Гданськ, Польща. Джерело: Фотограф Патрік Космідер

Матері, Італія

Матера – культурна столиця Європи, яка є однією з найстаріших і найкрасивіших у світі. Найкрасивіший об'єкт ЮНЕСКО у Європі. На Новий рік у місті представлені концерти, меси, великі ринки, різдвяні ярмарки, гастрономія та культура.

Матері, Італія. Джерело: Pexels

Рованіємі, Фінляндія

Одне з найчарівніших міст Європи – Рованіємі, оскільки тут знаходиться головний офіс Санти, його фабрики подарунків, олені та все, що стосується чарівництва Різдва. Саме тому багато хто рветься щороку відпочивати у цьому місті. Тут можна покататися на оленях та санях, зупиниться в ефемерному чарівному крижаному готелі.