Зростання цін у Франції та Великобританії виявилося рекордним

Інфляція у Франції склала 3,4% у листопаді - максимум за 13 років, а зростання цін у Великій Британії досягло 5,1% і встановило 10-річний рекорд, повідомляє Лента.ру.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у листопаді зросли на 3,4 відсотка у річному вираженні. Це виявилося рекордним за 13 років показником, свідчать дані Національного статистичного управління Insee.

Темпи інфляції прискорилися, у жовтні зростання цін склало 3,2 відсотка. У листопаді споживчі ціни, за французькими стандартами, зросли на 0,4 відсотка за місяць та на 2,8 відсотка за рік. Відбувся різкий зріст ціни на енергоносії (на 21,6 відсотка у річному вираженні після зростання на 20,2 відсотка місяцем раніше), а також на промислові товари (0,8 відсотка) та послуги (1,9 відсотка).

Інфляція у Великій Британії в річному вираженні за підсумками листопада зросла на 5,1 відсотка. Це максимальний показник за останні 10 років – з вересня 2011 року.

Найбільший внесок у прискорення інфляції зробило подорожчання одягу, палива та автомобілів. За підсумками липня вона становила у річному вираженні 2 відсотки, але за наступні чотири місяці піднялася на 3,1 відсоткового пункту, показавши рекордно швидкий приріст в історії Великобританії.