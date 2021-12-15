Учені оцінили ефективність Pfizer та Coronavac проти штаму "Омікрон"

Дослідники з відділу мікробіології Університету Гонконгу (HKU) виявили, що у більшості людей після введення двох доз вакцини Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл проти нового варіанту вірусу Омікрон, повідомляє Новое время.

Населенню рекомендується отримати третю дозу вакцини якнайшвидше, очікуючи наступного покоління кращої вакцини, йдеться у дослідженні.

Варіант SARS-CoV-2 Омікрон, вперше виявлений у листопаді 2021 року, розповсюджується по всьому світу. Цей варіант викликає особливе занепокоєння через велику кількість мутацій у вірусі, які можуть вплинути на інфекційність або ефективність вакцини.

Щоб оцінити ефективність існуючих у Гонконгу вакцин проти COVID-19 проти цього нового варіанту, дослідники з Департаменту мікробіології перевірили здатність зразків сироватки від повністю вакцинованих реципієнтів нейтралізувати цей варіант. Титри сироваткових антитіл наразі є єдиним легко відтворюваним маркером захисту від COVID-19.

Щоб перевірити здатність сироваткових антитіл людей, які отримали вакцини, нейтралізувати варіант Омікрон, команда використовувала сироватки від двох груп вакцини реципієнтів, які отримали дві дози BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) або Coronavac. Кожна група складається із 25 осіб.

Було протестовано два варіанти штаму Омікрон, які вже виявлялися в Гонконгу, один із Південної Африки, а інший з Нігерії (з додатковою мутацією R346K). Здатність сироваткових антитіл нейтралізувати штами Альфа, Бета та Дельта також була перевірена як контроль.

Тільки п’ять із 25 людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech, змогли нейтралізувати вірус варіанта Омікрон, і ефективність вакцини була значно знижена: до 20−24%. У порівнянні з вихідним штамом SARS-CoV-2 титр нейтралізуючих антитіл проти варіанту Omicron знизився в 36−40 разів.

Жодна із сироваток 25 людей, які отримали вакцини Coronavac не містить антитіл у кількості, достатньому для нейтралізації варіанта Омікрон.

Таким чином, варіант вірусу Омікрон зміг знизити ефективність двох доз вакцини COVID-19, особливо у випадку Coronavac. Отже, люди, які отримали вакцини проти COVID-19 або навіть виліковані пацієнти з COVID-19 можуть наражатися на більш високий ризик прориву або повторного зараження.