Чотири країни ЄС уповільнюють запровадження санкцій проти РФ – Bloomberg

Чотири провідні країни ЄС опираються "прагненню швидкого вироблення конкретних санкцій та інших покарань", які будуть накладені на Росію, якщо вона вторгнеться в Україну. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Зокрема, Bloomberg зазначає, що такий опір санкціям відбувається попри те, що "Кремль не демонструє жодних ознак того, що він відмовиться від масованого нарощування військ біля свого сусіда" .

"Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж докладно розповідати про хворобливі економічні заходи, які вони ініціюють", – зазначає видання.

Така позиція, в тому числі, заснована на скептицизмі до Вашингтона, який останні кілька тижнів постійно повідомляє про підготовку вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg.