Олександра Кучеренко приголомшила вишуканим образом
Журналістка Олександра Кучеренко вкотре зачарувала розкішним образом. Дівчина позувала на камеру в класичному костюмі червоного кольору, який їй неабияк пасує, повідомляє 24 Канал.
Дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова завжди виглядає бездоганно. Вона знає межу між стилем і несмаком, постійно демонструє це.
Днями журналістка позувала на камеру в елегантному костюмі насиченого червоного кольору, що складався з подовженого піджака та обтислих штанів. Під піджак одягнула коричневий гольф, який додав образові затишку.