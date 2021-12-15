Олександра Кучеренко приголомшила вишуканим образом

Журналістка Олександра Кучеренко вкотре зачарувала розкішним образом. Дівчина позувала на камеру в класичному костюмі червоного кольору, який їй неабияк пасує, повідомляє 24 Канал.

Дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова завжди виглядає бездоганно. Вона знає межу між стилем і несмаком, постійно демонструє це.

Днями журналістка позувала на камеру в елегантному костюмі насиченого червоного кольору, що складався з подовженого піджака та обтислих штанів. Під піджак одягнула коричневий гольф, який додав образові затишку.