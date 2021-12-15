Ціна на газ у Європі впала на 7%

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі після стрибка вище 1550 доларів вранці втрачають 7% та опускалися нижче за 1400 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Вартість ф'ючерсів за індексом голландського TTF на відкритті торгової сесії трохи перевищила 1480 доларів, на початку торгів зростала і перевищувала 1550 доларів. Проте в останню годину ціни перейшли до зниження і до 11:44 за Києвом впали до 1390,4 долара, що на 7,3% нижче за розрахункову ціну напередодні — 1499 доларів за тисячу кубометрів.

Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з квітня-травня, коли середня ціна на споті по TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням "на день уперед" перевищила 600 доларів, а вже на початку жовтня переступила поріг 1000 доларів.

Історичного максимуму на ф'ючерсному ринку — понад 1900 доларів за тисячу кубометрів — було досягнуто 6 жовтня. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів – з 1996 року – у Європі не було. Експерти пов'язували зростання цін з кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ в Азії.