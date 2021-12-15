Віра Брежнєва показала 12-річну дочку-іменинницю

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - мама двох дочок. Молодшій Сарі 14 грудня виповнилося 12 років і співачка зворушливо привітала її в мережі, а також показала, як виросла дівчинка, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

На своїй сторінці в Instagram дружина Костянтина Меладзе опублікувала милий відеоролик, в якому зібрала фото і відео малятка з дитинства до сьогоднішнього дня. На кадрах новонароджена Сара стрімко перетворюється на прекрасну, струнку дівчину, дуже схожу на свою маму.