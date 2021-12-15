Шольц: РФ заплатить високу ціну за вторгнення до України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову застеріг Росію від порушення українських кордонів і пообіцяв єдність Євросоюзу в цьому питанні.﻿ Про це він сказав у своїй першій урядовій промові у Бундестазі, повідомляє Європейська правда.

"Цими днями ми також з великим занепокоєнням дивимося на ситуацію з безпекою на російсько-українському кордоні" , - сказав Шольц.

"Якщо не всі зрозуміли, дозвольте мені повторити те, що казала моя попередниця: за будь-яке порушення територіальної цілісності доведеться заплатити високу ціну. І ми будемо тут говорити одним голосом з нашими європейськими партнерами та нашими трансатлантичними союзниками" , - наголосив він.

Очікується, що такий сигнал зробить саміт глав держав і урядів Європейського Союзу в четвер.

При цьому Шольц дав зрозуміти Росії, що німецька сторона готова до "конструктивного діалогу". На тлі своєї історії Німеччина, за його словами, повинна бути готова все частіше намагатися прийти до порозуміння, щоб вирватися зі спіралі ескалації, як це було, наприклад, у випадку з Нормандським процесом.