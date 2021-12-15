Брат Вовка вийшов із СІЗО під 7,6 млн грн застави

Брат Вовка вийшов із СІЗО під 7,6 млн грн застави

Брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка адвокат Юрій Зонтов, обвинувачений у корупції, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу 7,6 млн гривень.﻿ Про це заявила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, повідомляє РБК-Україна.

"Зонтов вийшов із СІЗО після внесення застави", - повідомила вона.

Обвинувачений перебував під вартою з квітня. Тепер він зобов'язаний носити електронний браслет і не залишати місце проживання без дозволу слідства і суду.

Нагадаємо, САП завершила розслідування у справі брата глави ОАСК Вовка.

Зазначимо, ще навесні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Новини

analytics