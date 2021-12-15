У Києві відбудеться Національний Революційний конкурс краси, у якому беруть участь 27 пишних та розкішних Королев зі всієї України, повідомляє УНІАН.

Міс Світу Плюс Сайз набирає оборотів і у цьому році Тетяна Котьолкіна, яка є Генеральним директором конкурсу, запустила 6 Регіональних відборів у Харкові, Одесі, Маріуполі, Дніпропетровській області, Мукачевому та Львові. Нагадаємо, що конкурс для дівчат розміру Plus Size проходить із 2019 року.

Конкурс Міс Світу Плюс Сайз - це цілий проєкт, де дівчата розкривають себе, позбуваються комплексів та надихають любити і приймати себе.

Головною задачею організатора Національного конкурсу Miss&Mrs World Plus Size Ukraine - є підтримка кожної дівчини, яка стала на шлях до Революції Краси.

Фінал Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 відбудеться 18 грудня у Національному Театрі імені Лесі Українки. На Фіналі дівчата будуть презентувати Національні костюми різних країн Світу.

На головній сцені столиці дівчата будуть презентувати дизайнерські вбрання, вечірні сукні під виступ Віталія Козловського, а також Фіналістки вийдуть у ніжний будуарній білизні, де покажуть пишні форми.

На Фіналі виступатимуть зірки Українського шоу-бізнесу - Віталій Козловський, Анна Трінчер, Khayat, повітряні гімнасти.

Головою журі та Амбасадором Національного конкурсу Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 є Міла Кузнецова - володарка світових Міжнародних титулів та яка є рекордсменкою із найбільших грудей України та занесена у Книгу Рекордів Гіннеса Україна.

Переможниці поїдуть представляти Україну на Міжнародний конкурс до Бразилії у 2022 році.