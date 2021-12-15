Перший віце-спікер Олександр Корнієнко пояснив створення нової студії каналу "Рада" в Кабміні і заявив, що парламент не впливатиме на редакційну політику оновленого телеканалу, передає Андрій Павловський.

За його словами, власником каналу, по суті, є український народ, а завдання керівництва каналу – підняти його рейтинги, тож там будуть шоу.

"Чому канал "Рада" має бути у стилі 2001-го року? Давайте він теж буде у стилі 2022-го року і буде тоді у нас все добре і чесно конкуруватимемо" , - сказав Корнієнко.

Також перший віце-спікер пояснив створення нової студії каналу "Рада" у Кабміні. Таке впровадження, на думку, Корнієнко сприятиме контролю громадськості за діями уряду. Саме у цій студії опозиційні політики зможуть поставити свої питання представникам Кабінету міністрів і це має бути цікавим, вважає Корнієнко.