Супутник Landsat 8 зняв тонкі крижані утворення

Подивіться, як тонкі смужки льоду через вітер і течію перетинають океан, повідомляє Хайтек.

На знімку видно дивні тонкі крижані утворення, що перетинають море поблизу Антарктиди, йдеться в заяві земної обсерваторії НАСА.

На знімку зображений канал діаметром близько 6 км між шельфовим льодовиком Ронне та великим шматком морського льоду в морі Уедделла.

Морський лід складається з багаторічного льоду, він білого кольору і зберігається роками, а також зі свіжого льоду, зазвичай сірого кольору. Цей морський лід зазвичай набагато ближче до шельфового льодовика Ронне. Але на знімку видно, як сильні вітри відсунули його набагато далі.

Завдяки цьому проміжку між двома великими шматками льоду утворилися тонкі крижані смужки. Останні зроблені з ніласу – це тонкий морський лід завтовшки менше 10 см. Нілас зроблений з льоду фрейзилу – це крихітні голчасті кристали, які є першою стадією зростання морського льоду. Зазвичай такий лід утворює цілі тендітні листи. Але сильні вітри не дозволили льоду сформуватися в єдиний лист і направили його вздовж поверхні каналу.