Супутник Landsat 8 зняв тонкі крижані утворення

Подивіться, як тонкі смужки льоду через вітер і течію перетинають океан, повідомляє Хайтек.

На знімку видно дивні тонкі крижані утворення, що перетинають море поблизу Антарктиди, йдеться в заяві земної обсерваторії НАСА.

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На знімку зображений канал діаметром близько 6 км між шельфовим льодовиком Ронне та великим шматком морського льоду в морі Уедделла.

Морський лід складається з багаторічного льоду, він білого кольору і зберігається роками, а також зі свіжого льоду, зазвичай сірого кольору. Цей морський лід зазвичай набагато ближче до шельфового льодовика Ронне. Але на знімку видно, як сильні вітри відсунули його набагато далі.

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Завдяки цьому проміжку між двома великими шматками льоду утворилися тонкі крижані смужки. Останні зроблені з ніласу – це тонкий морський лід завтовшки менше 10 см. Нілас зроблений з льоду фрейзилу – це крихітні голчасті кристали, які є першою стадією зростання морського льоду. Зазвичай такий лід утворює цілі тендітні листи. Але сильні вітри не дозволили льоду сформуватися в єдиний лист і направили його вздовж поверхні каналу.

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