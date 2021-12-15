Чиновників міськради Кривого Рогу запідозрили в розкраданні мільярдів

Державне Бюро розслідувань у рамках кримінального провадження встановлює причетність податківців та посадових осіб міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об'єктів у місті. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як зазначається, аудиторська перевірка встановила, що одне з місцевих громад регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу.

"Ціни за договорами були завищені в кілька разів, здебільшого роботи виконувались тільки на папері. Якщо ж проводилися, то ділки використовували дешеві або неякісні матеріали, що не відповідають заявленій документації", – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

У ГБР повідомили, що чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "заплющували очі" і не реагували на порушення. Також у ході планових перевірок нічого не помічали й посадовці управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих угод становлять понад 27 млрд гривень.

"ГБР проводить перевірку викладених у звіті фактів. Зокрема, працівники Бюро провели обшуки у Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві", – додали у Бюро.

Досудове розслідування продовжується за статтею 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.