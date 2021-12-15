Зеленський у Брюсселі зустрівся із головою Євроради

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед самітом "Східного партнерства". Україна очікує чітких сигналів щодо неприпустимості ескалації на Донбасі за результатами засідання Євроради 16 грудня.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter﻿.

"Скоординував із Шарлем Мішелем позиції перед 6-м самітом Східного партнерства. Наша мета – повноправне членство України в Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Чекаємо на чіткі сигнали за результатами засідання Європейської ради 16 грудня про неприпустимість ескалації", - пише Володимир Зеленський. .

Зазначимо, сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС та країн-членів Євросоюзу. Володимир Зеленський також візьме участь у саміті.

У рамках візиту до Брюсселя президент України проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом ЄС та генеральним секретарем НАТО.