Oppo представила свій перший смартфон із гнучким дисплеєм

Китайська компанія Oppo офіційно представила флагманський смартфон Find N – свою першу модель, оснащену гнучким екраном. Новинка виконана у форм-факторі книжки та обладнана п'ятьма камерами, повідомляє 3Dnews.

Основний гнучкий дисплей, що складається всередину корпусу, має розмір 7,1 дюйма по діагоналі і має роздільну здатність WUSXGA (1792 × 1920 пікселів). Частота оновлення варіюється в діапазоні від 1 до 120 Гц, а частота відгуку сенсорного шару досягає 1000 Гц. Забезпечується яскравість до 1000 кд/м2; охоплення колірного простору DCI-P3 досягає 100%.

Застосовано особливе зчленування половинок Flexion Hinge, конструкція якого містить 136 компонентів. Воно забезпечує щільний дотик двох частин екрану, усуваючи негарний проміжок. За захист від пошкоджень відповідає покриття Flexion Ultra Thing Glass.

На зовнішній стороні корпусу встановлено допоміжний 5,49-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1972 × 988 пікселів, частотою оновлення 60 Гц, яскравістю до 1000 кд/м2 та 100-процентним охопленням колірного простору DCI-P3. Використовується міцне скло Corning Gorilla Glass Victus.

Потрійна тильна камера поєднує 50-мегапіксельний блок Sony IMX766, 16-мегапіксельний модуль із ширококутною оптикою (IMX481) та 13-мегапіксельний телефотокомпонент (S5K3M5). У внутрішній області та в лицьовій частині розташовані 32-мегапіксельні камери.

Смартфон несе на борту процесор Qualcomm Snapdragon 888 з модемом 5G, до 12 Гбайт оперативної пам'яті LPDDR5 та флеш-накопичувач UFS 3.1 місткістю 512 Гбайт.

Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 4500 мА · год з підтримкою 33 Вт підзарядки SuperVOOC і 15 Вт підзарядки AirVOOC. Сканер відбитків пальців знаходиться у бічній частині.

Встановлено операційну систему ColorOS 12 на базі Android 11. Продаж розпочнеться 23 грудня: ціна складе від 1200 доларів США.