Казахський авіаперевізник почав літати з Києва до Делі
Казахський авіаперевізник Air Astana з 15 грудня запустив пересадки з Києва в Делі через свій базовий аеропорт в Алмати, повідомляє Avianews.
Час пересадки на шляху з України до Індії становить 1 годину 15 хвилин, у зворотному напрямку — 2 години 40 хвилин.
Стикування рейсів Київ-Алмати та Алмати-Делі передбачені два рази на тиждень щопонеділка та щосереди з прильотом наступного дня. Повернутися в Україну можна буде раз на тиждень щосуботи.
Пересадка з Києва в Делі, вильоти щопонеділка та щосереди:
- Київ 21: 40 → Алмати 06:35
- пересадка 1 година 15 хвилин
- Алмати 07:50 → Делі 11:10
Пересадка з Делі до Києва, вильоти щосуботи
- Делі 12:20 → Алмати 16: 40
- пересадка 2 години 40 хвилин
- Алмати 19:20 → Київ 20: 40
Пасажири всіх класів отримують безкоштовне харчування, дорожні набори та доступ до індивідуальної розважальної системи з фільмами та серіалами. Вона представлена у вигляді вмонтованих в крісло екранів або планшетів, які на час польоту видають бортпровідники.