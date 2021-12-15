Казахський авіаперевізник почав літати з Києва до Делі

Казахський авіаперевізник Air Astana з 15 грудня запустив пересадки з Києва в Делі через свій базовий аеропорт в Алмати, повідомляє Avianews.

Час пересадки на шляху з України до Індії становить 1 годину 15 хвилин, у зворотному напрямку — 2 години 40 хвилин.

Стикування рейсів Київ-Алмати та Алмати-Делі передбачені два рази на тиждень щопонеділка та щосереди з прильотом наступного дня. Повернутися в Україну можна буде раз на тиждень щосуботи.

Пересадка з Києва в Делі, вильоти щопонеділка та щосереди:

Київ 21: 40 → Алмати 06:35

пересадка 1 година 15 хвилин

Алмати 07:50 → Делі 11:10

Пересадка з Делі до Києва, вильоти щосуботи

Делі 12:20 → Алмати 16: 40

пересадка 2 години 40 хвилин

Алмати 19:20 → Київ 20: 40

Пасажири всіх класів отримують безкоштовне харчування, дорожні набори та доступ до індивідуальної розважальної системи з фільмами та серіалами. Вона представлена у вигляді вмонтованих в крісло екранів або планшетів, які на час польоту видають бортпровідники.