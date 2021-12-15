В "СН" прокоментували листування про новорічний корпоратив

Депутат фракції «Слуга Народу» Микола Тищенко прокоментував учорашнє листування, де «слуги» обговорювали святкування новорічного корпоративу.

Про це повідомляє "Политика Страны".

«Депутати нашої фракції та партія не планують проводити новорічний корпоратив. Про яке листування йдеться я не знаю і не бачив його. Особисто я зустріну Новий рік у колі рідних» , - заявив Тищенко.

Також, за словами Тищенка, ніхто не збирався святкувати корпоратив у ресторані «Харвест». Після чого, він уникнув питань журналіста про справжність цього листування.

Ситуацію прокоментував також перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає "Сегодня".

Корнієнко висміяв ідею і зазначив, що його не було в чаті, куди писав Тищенко, відповідно, і запрошення до ресторану він не отримував.

"Мене немає в цій групі та в цьому запрошенні. Я обурений. Там (в ресторані) ноги когось по 900 гривень. Хоч би подивитися на це" , – сказав з усмішкою Корнієнко.

На запитання журналістів, чи взагалі буде корпоратив у "слуг", він відповів:

"Ні. Ми не робимо корпоратив".

"Пандемія, по-перше. По-друге, не можна сильно збиратися. І час не дуже веселий, щоб веселитися. У Трускавці (на з'їзді партії у жовтні. – Ред.), в принципі, вже повеселилися" , – сказав перший віце- спікер Ради.

Як повідомляли ЗМІ, «Слуги Народу» створили чат «Новий рік», де обговорювали майбутній корпоратив. Тищенко запропонував провести вечірку у заміському ресторані "Харвест".