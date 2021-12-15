Агуеро офіційно оголосив про завершення ігрової кар'єри

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Серхіо Агуеро в середу офіційно оголосив про завершення кар'єри, повідомляє Sport24.

30 жовтня футболіст не зміг дограти матч із «Алавесом». Лікарі діагностували у нього проблеми із серцем.

«Здоров'я – на першому місці. Лікарі сказали мені, що краще перестати грати. Отже, я залишаю «Барселону» і йду з професійного футболу», - сказав Агуеро.

33-річний форвард перейшов до «Барселони» минулого літа на правах вільного агента. За каталонців Агуеро встиг провести 5 матчів та забив 1 гол.

Протягом кар'єри Агуеро грав за «Індепендьєнте», «Атлетіко» та «Манчестер Сіті», вигравав Лігу Європи, Суперкубок УЄФА, англійську прем'єр-лігу, Кубок та Суперкубок Англії, Кубок футбольної ліги, Кубок Америки та Олімпійські ігри.