Кабмін виділив на озброєння понад 300 млн грн

Кабінет міністрів України перерозподілив 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ідеться, зокрема, про авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").