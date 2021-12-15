Кабмін виділив на озброєння понад 300 млн грн

Кабмін виділив на озброєння понад 300 млн грн
Фото: president.gov.ua

Кабінет міністрів України перерозподілив 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ідеться, зокрема, про авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").

"Кошти вивільнилися через невиконання заходів щодо будівництва житла для військовослужбовців ЗСУ у 2021 році, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілу фінансового ресурсу", – написав нардеп.
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