Кабмін виділив на озброєння понад 300 млн грн
Кабінет міністрів України перерозподілив 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.
За його словами, ідеться, зокрема, про авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").
"Кошти вивільнилися через невиконання заходів щодо будівництва житла для військовослужбовців ЗСУ у 2021 році, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілу фінансового ресурсу", – написав нардеп.