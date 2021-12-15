На засіданні в середу, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про авторське право (законопроєкт №5572), за недопущення прийняття якого "слузі народу" Олександру Санченку пропонували хабар у 100 тисяч доларів на рік, повідомляє Страна UA.

За документ у другому читанні проголосували 253 нардепи, проти - 8, ще 43 особи утрималися.

В описі законопроєкту зазначено, що він покликаний розблокувати роботу організацій колективного управління, надавши тим, що внесені до Реєстру організацій колективного управління, право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сфері публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, у межах репертуару, що знаходиться у них на управлінні.

Зазначимо, що щодо проєкту закону №5572 у музичному співтоваристві немає єдиної думки. Так, співачка Руслана та продюсер Олександр Ксенофонтов виступали проти нього. Водночас, інша частина музикантів законопроєкт підтримували.