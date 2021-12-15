Кабмін схвалив добровільний внесок $25 тис. до Фонду ООН

Кабінет Міністрів схвалив здійснення добровільного внеску України до Фонду Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення (ЮНФПА), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу.

Метою даного рішення є подальший розвиток діяльності Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні, спрямованої на розширення можливостей молоді, забезпечення гендерної рівності та попередження гендерно зумовленого насильства, профілактики поширення ВІЛ-інфекції, покращення репродуктивного здоров'я.

Зазначається, що досі Україна не здійснювала відповідних внесків.

Цим рішенням уряд схвалив добровільний внесок України у Фонд у $25 тис.

ЮНФПА – організація, яка керує оперативною діяльністю системи ООН у сфері народонаселення, допомагає країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою знайти вирішення їхніх власних демографічних проблем. Фонд допомагає державам удосконалювати напрями охорони здоров'я, які займаються репродуктивним здоров'ям, а також служби планування сім'ї.